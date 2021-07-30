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تعرف على مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز و كأس مصر اعتبارًا من اول شهر أغسطس المقبل عقب صعود المنتخب الاوليمبي إلى الدور التالي في أولمبياد طوكيو.


وخاطب الإتحاد المصري إدارة المسابقات بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.


وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.


وإليكم جدول مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله كالآتي:-

الجولة الـ29 ..الأهلي أمام الإسماعيلي باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.
الجولة الـ30 ..الإسماعيلي أمام الزمالك باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.
الجولة الـ 31 ..انبي والإسماعيلي بإستاد بتروسبورت في التاسعة مساءً.
الجولة الـ32 .. الإسماعيلي أمام وادي دجلة بإستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.
الجولة الـ33 .. الإسماعيلي وطلائع الجيش بإستاد الإسماعيلية.
الجولة الـ34.. سيراميكا أمام الإسماعيلي بإستاد السويس.

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