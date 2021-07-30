تعرف على مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله

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تعرف على مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله
الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:07 م
غدير أحمد
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أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز و كأس مصر اعتبارًا من اول شهر أغسطس المقبل عقب صعود المنتخب الاوليمبي إلى الدور التالي في أولمبياد طوكيو.
وخاطب الإتحاد المصري إدارة المسابقات بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.
وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.
وإليكم جدول مباريات الإسماعيلي المتبقية في الدوري المصري بعد تأجيله كالآتي:-
الجولة الـ29 ..الأهلي أمام الإسماعيلي باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.
الجولة الـ30 ..الإسماعيلي أمام الزمالك باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.
الجولة الـ 31 ..انبي والإسماعيلي بإستاد بتروسبورت في التاسعة مساءً.
الجولة الـ32 .. الإسماعيلي أمام وادي دجلة بإستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.
الجولة الـ33 .. الإسماعيلي وطلائع الجيش بإستاد الإسماعيلية.
الجولة الـ34.. سيراميكا أمام الإسماعيلي بإستاد السويس.
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