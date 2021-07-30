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موعد مباراة تشيلسي وآرسنال الودية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيب، مع نظيره أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، يوم الأحد 1 أغسطس المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.


وقد حقق تشيلسي الفوز في أخر مبارياته الودية على حساب بورنموث، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


وستقام المباراة بين فريقي تشيلسي وارسنال في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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