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الطالع الفلكى الجُمعَه 30/7/2021..مَلِك الشَّاشَة!

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى العاشرة و8 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى العاشرة و32 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من  16 يوليو - 16 أغسطس.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.

اليوم 23 أبيب قبطى ، 30 تَمُّوز رُومى ، 20 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: (ليه ؟ هُوّا أنا وَحْشْ؟) - أيوه ، إنتا وَحْشْ الشّاشَة.(نيللى من مسرحيّة الدّلوعة-1969)

*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم يوافق
 ذكرى ميلاد نجم الشاشة فريد شوقى، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم فريد محمّد شوقى عبده والشهرة فريد شوقى مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفاتِحَة.

(بُرج من العاج)،(يُعجبنى كدح النّملة)،(إستنشق أريج الزّهور)،(أضواء وظلال) ،(أسد جريئ)،(حظّ مُستمرّ). 

*قرينه الفلكى
نجم البوب الكندى بول أنكا ، هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم بول ألبرت أنكا مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(التأمّل)،(رجل أخضر)،(مشاعر وأحاسيس)،(قاعة واسعة)،(أريكة حمراء)، (مجال مغناطيسى قوى).


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: رغبة مُرتفعة فى رعاية من حولك كالفقراء والأيتام والحيوانات الضعيفة، لا تنسَ توفير تلك الرعاية لعائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.

برج الثور: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.

برج الجوزاء: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، إبتعد عن أكل الأسواق والتزم بطعام المنزل فهو اكثر أماناً لصحتك.

برج السّرطان: إبتعد عن المشبوهين وعروض الإثراء السريع المشبوهة ولا تُجالس المشبهوين بحجّة توقّع مكاسب ، لاتقرصينى يا نحلة.

برج الأسد: الإستماع لنصائح كبار أفراد العائلة والتفكيرفي كلامهم مفيد ،حاول تسوية نزاعاتك القضائية بصورة ودّيّة إن وُجدت.
   
برج العذراء: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال.

برج الميزان: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، مع أخذها كدروس فى الإعتبار ، تَفَاءل خير.

برج العقرب: طاقة مرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً دون داعٍ لمُشاكسة الزوج/ة ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.

برج القوس: لاتصنع المشاكل أوتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.

برج الجدى: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف على سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.

برج الدّلو: ترغب كوبًا من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز،عليك التأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك،عادةً مايكون الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب.

برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مفيدلإستجلاب البركة وتنظيف هالتك الأثيرية من تأثير سلبى قد يكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

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