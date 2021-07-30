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تفريغ 4700 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول السفينة JOURI التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 5.3 متر وذلك لتفريغ 4700 رأس ماشية حية بالميناء.

وتعد هذة السفينة الثالثة التى تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية ATLANTIC ROSE التى قامت بتفريغ 4997 رأس ماشية " والسفينة التوجولية NORLAND التى قامت بتفريغ 2700 رأس ماشية ليصبح إجمالى ما تم تفريغه بالميناء 14 الف رأس ماشية حية.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن  المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة،
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .
تفريغ 4700 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد
تفريغ 4700 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

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رأس ماشية حية بورسعيد مصر بورسعيد الموانئ بورسعيد

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