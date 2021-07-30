محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جاري العمل في 600 مشروع بالمحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ما بين مشروعات صحة، وأبنية تعليمية، وتأهيل ترع، وكهرباء، وغيرهم.





وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن معدل تنفيذ مجمعات الخدمات في بعض المناطق تجاوز 70%، حيث جاري تنفيذ 10 مجمعات خدمات، كذلك وصلت نسبة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي إلى 37%.



