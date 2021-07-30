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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" (فيديو)
الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:22 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جاري العمل في 600 مشروع بالمحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ما بين مشروعات صحة، وأبنية تعليمية، وتأهيل ترع، وكهرباء، وغيرهم.
وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن معدل تنفيذ مجمعات الخدمات في بعض المناطق تجاوز 70%، حيث جاري تنفيذ 10 مجمعات خدمات، كذلك وصلت نسبة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي إلى 37%.
وأضاف أنهم يستهدفون تنفيذ 45 مشروع في القطاع التعليمي ما بين إنشاء 23 مدرسة جديدة، وتطوير 18 مدرسة، وكذلك جاري العمل في 26 مشروع في قطاع الصحة ما بين تطوير 4 مراكز صحية، وغنشاء 3 مراكز جديدة، ورفع كفاءة 18 مركز صحي.
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