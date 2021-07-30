Advertisements

البريد المصري يصدر طابع بريد تذكاري بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


اصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر" والذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام وذلك بهدف المشاركة في نشر أهمية التصدي لجريمة الإتجار في البشر. 

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان الإتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءً  في بلدانهم اوخارجها لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بهدف المشاركة في نشر الوعي ولفت الانتباه الي الاضرار التي تقع جراء الاتجار في الاشخاص.

واضاف الدكتور شريف فاروق ان الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.

وجدير بالذكر ان مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

أخبار تهمك

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 18 ساعة

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يومين

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:59 ص

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان