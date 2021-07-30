نوال الزغبي عن أحمد حسن راؤول: “هو حالة.. ويشبهني فنيًا” (فيديو)









تحدثت الفنانة نوال الزغبي، عن التعاون مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول في “ارقص” التي طُرحت مؤخرًا، لتستهل بها ألبومها الجديد “عكس الطبيعة” الذي يتكون من 4 أغاني.





وقالت الفنانة نوال الزغبي خلال مداخلتها مع الإعلامي أحمد يونس عبر برنامجه “صباحك ومطرحك”، المُذاع عبر راديو “إنرجي”، إن الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول يعرف ما يطلبه السوق، ولديه قدرة على فهم الفنان الذي يتعامل معه.









https://youtu.be/-Rejq61O4lQ

وتابعت الفنانة نوال الزغبي عن الشاعر نوال الزغبي إنه “حالة”، لتشير إلى أنه مؤلف مختلف، مضيفةً عنه: “أحمد أنا أحس أنه توأمي فنيًا وعنده قدرة يعرف ماذا يحتاج أو ماذا يفكر فيه الفنان من ناحية ذوقه الغنائي".



