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محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:46 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء الريس
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أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بحي العرب، وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين للتعرف على آرائهم حول الأعمال التنموية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، وقياس رضا الشارع البورسعيدي ومقترحاته لمزيد من التطوير، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورئيس حى العرب.

و قام محافظ بورسعيد بجولة تفقدية، حيث طالب المحافظ أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة لهم ورفع الإشغالات التى تعيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين فى كافة القطاعات بجانب جهود الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام.

وأوضح المحافظ، أنه الفترة الحالية تشهد أعمال تطوير فى كافة المحاور والميادين بالمحافظة ضمن خطة شاملة للارتقاء بالطرق وتسهيل الحركة للمواطنين، لافتا إلى أن شارع الثلاثينى شهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بالمحافظة، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالوعي بجهود الدولة والأجهزة التنفيذية والتى تعمل ليلا ونهارا من أجل المواطنين، وتحقيق الصالح العام، مؤكدا ضرورة التزام كافة المحلات بالمساحات المقررة وإزالة اشغالات الطريق التى تسبب الاذدحام ومنع عودتها مرة أخرى.
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ويلتقى بالمواطنين (صور)

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محافظ بورسعيد صلاة الجمعة المسجد العباسي اللواء عادل الغضبان

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