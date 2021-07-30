موعد مباراة تشيلسي وفياريال في نهائي كأس السوبر الأوروبي

يلتقي فريق تشيلسي الانجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل، مع نظيره فريق فياريال الإسباني، يوم 11 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي.









وستقام المباراة بين تشيلسي وفياريال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.







