وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان افتتاح مسجد الشيخ عبيد (صور)

شهد فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مراسم افتتاح مسجد الشيخ عبيد والمقام على مساحة إجمالية بـ1200م2، وتكلف بناء المسجد 18 مليون جنيه.





رافق وزير الأزقاف ومحافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ نايب محافظ الدقهلية، وأحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمحلس النواب وأعضاء اللجنة ولفيف من نواب الشيوخ والبرلمان على مستوى مخافظة الدقهلية.





يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح ( 10 ) مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1562) مسجدًا، منها (1437) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و(125) مسجدًا صيانة وترميمًا.



وأشارت وزارة الاوقاف إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها غدا كالتالي: أولا: مساجد الإحلال والتجديد: مسجدان في كل من مديريتي أوقاف الدقهلية، وقنا، وأربعة مساجد بمديرية أوقاف البحيرة، ومسجد واحد بكل من مديرية أوقاف الشرقية، وكفر الشيخ، أما المساجد التي تم لها أعمال الصيانة والترميم وسيتم افتتاحها غدا فهي كالتالي: مسجد بكل من مديرية أوقاف البحيرة، وأسيوط





وبدأت مراسم الزيارة بتدشين توزيع صكوك الأضاحي كمرحلة ثانية وذلك من خلال الصكوك التي جمعتها مديرية الأوقاف بالدقهلية من أبناء المحافظة، مضيفا في بيان صحفي، أن تم توزيع هذه اللحوم على المواطنين المستحقين وخاصة المرأة المعيلة.



ويصل حجم صكوك الدفعة الثانية قدرها ٤٠٠٠ كيلو، ويتم توزيعها على المواطنين المستحقين بمراكز طلخا ونبروه وجمصة ومحلة الدمنة ودكرنس وميت سلسيل ومنية النصر والجمالية والمنزلة والمطرية وتمي الأمديد والسنبلاوين وأجا.



وكان قد تم توزيع ٤٠٠٠ كيلو من لحوم صك الأضاحى هذا العام، على الأسر المستحقة من أبناء الدقهلية، والتي وردت كدفعة أولى من وزارة الأوقاف، بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة، وكذا مراكز شربين وبلقاس وميت غمر وبني عبيد.