Advertisements

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
تقدم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بعرض رسمى إلى إدارة فريق بيراميدز، للتعرف على المطالب المالية للحصول على خدمات إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال مصدر مسئول داخل النادى الأهلى في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو المارد الأحمر تقدموا بعرض رسمي إلى الإدارة العليا بالإمارات التي تملك حقوق التصرف في النادي.


وأشار المصدر إلى أن مسئولي القلعة الحمراء يتمسكون بموقفهم ضد الإدارة المتواجده حاليا داخل نادي بيراميدز والتي يترأسها ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي السماوي.


وأوضح المصدر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على أقتناع تان بإمكانيات اللاعب وهو مايدفع لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم بيراميدز بيراميدز الأهلي يقدم عرضًا

أخبار تهمك

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ ساعتين

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ 34 دقيقة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

خاص - الأهلي يفاوض نجم الترجي

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

أول تحرك رسمي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

11:00 ص

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان