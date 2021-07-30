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الأعراض مفاجأة.. الموجة الرابعة لكورونا حول العالم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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بدأت الموجة الرابعة من فيروس كورونا التاجي المستجد تظهر في عدد من دول العالم، وسط تحذيرات من اقتراب تلك الموجة من مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

الموجة الرابعة في 15 دولة
وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من "ارتفاع" أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، محذّرة من أنّ هذه البلدان الموزّعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تواجه "موجة وبائية رابعة" في وقت لا تزال فيه معدّلات التحصين فيها منخفضة للغاية.

وقالت منظّمة الصحّة في بيان إنّ المتحوّرة دلتا التي رُصدت للمرة الأولى في الهند باتت منتشرة في 15 دولة في "إقليم شرق المتوسط" الذي يغطّيه المكتب الإقليمي للمنظمة.

أعراض الموجة الرابعة لكورونا
وحسب المختصين فهناك عدد من الأعراض البارزة للموجة الرابعة لفيروس كورونا حسب ما ظهر في دول العالم وهي:
الحمى أو القشعريرة.

- سعال جاف.

- ضيق أو صعوبة في التنفس.

- التعب الشديد.

- آلام في العضلات أو الجسم بوجه عام.

- صداع حاد.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- التهاب الحلق.

- احتقان في الصدر.

- سيلان الأنف.

- الغثيان أو القيء.

- إسهال.


ماذا عن وضع مصر؟
أما عن وضع مصر وموقفها من تلك الموجة، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن احتمالية دخول الموجة الرابعة من كورونا إلى مصر، حيث توقعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بداية الموجة الرابعة من كورونا مطلع أكتوبر المقبل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ الموجة الرابعة من كورونا في مصر، ستكون مختلفة عن سابقتها وأقل حدة، إذا التزم المواطنون بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنّ اللقاحات تعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، فضلا عن دورها في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

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