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مفاجأة.. الصربي ديوكوفيتش يودع منافسات أولمبياد طوكيو
الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:37 م
وكالات
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ودع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسات الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، اليوم الجمعة، بعد الخسارة أمام الألماني ألكسندر زفيريف 1-2.
وكان ديوكوفيتش يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف في 1988.
وخسر نوفاك دجوكوفيتش، على يد ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل مجموعة، 6-1 و3-6 و6-1، ليحرمه الألماني من تحقيق حلم الجولدن سلام، والتتويج بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.
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