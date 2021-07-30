مفاجأة.. الصربي ديوكوفيتش يودع منافسات أولمبياد طوكيو

ودع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسات الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، اليوم الجمعة، بعد الخسارة أمام الألماني ألكسندر زفيريف 1-2.









وكان ديوكوفيتش يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف في 1988.







