Advertisements

مفاجأة.. الصربي ديوكوفيتش يودع منافسات أولمبياد طوكيو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
ودع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسات الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، اليوم الجمعة، بعد الخسارة أمام الألماني ألكسندر زفيريف 1-2.


وكان ديوكوفيتش يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف في 1988.


وخسر نوفاك دجوكوفيتش، على يد ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل مجموعة، 6-1 و3-6 و6-1، ليحرمه الألماني من تحقيق حلم الجولدن سلام، والتتويج بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

أخبار تهمك

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ 36 دقيقة

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ ساعتين

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 3 ساعات

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

11:00 ص

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان