التفاصيل الكاملة لاعتداء سائق وزميله على طالب في 15 مايو

قررت النيابة العامة حبس متهمين بالاعتداء على طالب بسبب مشاجرة بينهم في 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الوقعة.



وكشفت التحقيقات قيام سائق وزميله بالمشاجرة مع طالب أثناء سيره بدراجة نارية وسير المتهمين بسيارة ملاكي ملك المتهم الأول، فقاموا بالتضييق عليه أثناء السير فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وقاما بالتعدي عليه بحجارة مما أدى لإصابته بجروج وإصابة بالغة بعينه، وتم نقلة إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول" إ.ع" طالب مصاب بجروح وكدمات، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وجود مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه.



وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1898 لسنة 2021، وتم إحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيقات.