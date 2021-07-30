Advertisements

أولمبياد طوكيو.. فريدة عثمان وخلف الله يودعان منافسات السباحة مبكراً

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
ودع الثنائي المصري فريدة عثمان وعلي خلف الله منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو الجارية في اليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.


واحتلت فريدة عثمان المركز الـ 24 في سباق 50 متر حرة، بزمن قدره 25.13 ثانية، حيث أنهت التصفيات في المرتبة الثانية.


بينما جاء علي خلف الله المركز الرابع في السباق السابع لتصفيات 50 متر حرة، بزمن قدره 22:22 ثانية، حيث ودع المنافسات باحتلال المركز الـ24 بشكل عام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فريدة عثمان وخلف الله بأولمبياد طوكيو الاولمبي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ 36 دقيقة

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ ساعتين

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مراكز متقدمة لسباحي مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبانيا

أولمبياد طوكيو.. فريدة عثمان تخسر في سباق 100 متر سباحة فراشة

أبطال اليد الأبرز.. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. عبدالخالق البنا يودع منافسات التجديف

انتهاء مغامرة "عصر" وتأهل صعب في كرة القدم.. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين اليوم بأولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

11:00 ص

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان