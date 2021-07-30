Advertisements
أولمبياد طوكيو.. فريدة عثمان وخلف الله يودعان منافسات السباحة مبكراً
الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:42 م
الفجر الرياضي
Advertisements
ودع الثنائي المصري فريدة عثمان وعلي خلف الله منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو الجارية في اليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.
واحتلت فريدة عثمان المركز الـ 24 في سباق 50 متر حرة، بزمن قدره 25.13 ثانية، حيث أنهت التصفيات في المرتبة الثانية.
بينما جاء علي خلف الله المركز الرابع في السباق السابع لتصفيات 50 متر حرة، بزمن قدره 22:22 ثانية، حيث ودع المنافسات باحتلال المركز الـ24 بشكل عام.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements