أولمبياد طوكيو.. فريدة عثمان وخلف الله يودعان منافسات السباحة مبكراً

ودع الثنائي المصري فريدة عثمان وعلي خلف الله منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو الجارية في اليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.









واحتلت فريدة عثمان المركز الـ 24 في سباق 50 متر حرة، بزمن قدره 25.13 ثانية، حيث أنهت التصفيات في المرتبة الثانية.









بينما جاء علي خلف الله المركز الرابع في السباق السابع لتصفيات 50 متر حرة، بزمن قدره 22:22 ثانية، حيث ودع المنافسات باحتلال المركز الـ24 بشكل عام.