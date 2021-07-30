أهالي نبروه يعرضون مشكلة قطعة أرض على وفد محلية النواب

عرض أهالي منطقة درين بمركز نبروه، مشكلة متعلقة بقطعة أرض مساحتها 7.5 فدان، على وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.





وطالب الأهالي من اللجنة استغلال قطعة الأرض في إقامة مشروعات منفعة عامة تقدم خدمات لصالح المواطنين.





جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، وعقب أداء صلاة الجمعة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وكشف الأهالي لوفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هذه الأرض كانت ملك المحافظة، وأعطتها للوحدة المحلية، وهيئة الإصلاح الزراعي، وفي سنة 1987 أخذت هذه الأرض ومساحتها 7.5 فدان وحولتها لمزرعة، مطالبين بأن يتم استغلالها لإقامة مشروعات خدمية ذات منفعة عامة سواء مدارس أو مستشفى أو أي خدمة عامة أخرى يستفيد منها أهالي نبروه.





وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للأهالي دراسة موقف هذه الأرض لتنفيذ مطالب المواطنين في المنطقة.



