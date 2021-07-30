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اول تعليق من فرجاني ساسي بعد انضمامه رسميا للدحيل القطري.. والرحيل عن الزمالك

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:09 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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اول تعليق من فرجاني ساسي بعد انضمامه رسميا للدحيل القطري.. والرحيل عن الزمالك 

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اول تعليق من فرجاني ساسي بعد انضمامه رسميا إلى فريق دحيل القطري، والرحيل عن نادي الزمالك.

جاء أول رد فعل من الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك السابق، المنتقل حديثًا إلى الدحيل القطري، بعد إعلان الأخير ضمه، بكتابة عدد من التغريدات والتي قال فيها اللاعب:"بسم الله توكلت على الله، يسعدني أن أكون جزءًا من هذا النادي الجميل أنا متحمس للبداية"، وذلك في رد من فرجاني ساسي على تغريدات الدحيل القطري الخاصة بضمه.

فرجاني ساسي


وأعلن نادي الدحيل القطري، أمس الخميس، التعاقد رسميا مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي، وقال الموقع الرسمي للدحيل: "نجحت إدارة النادي في إكمال اجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة في صفقة إنتقال حر".

 
تغريدة فرجاني ساسي والدحيل


وتابع البيان: "بدأت مسيرة ساسي المولود في 18 مارس 1992م، مع نادي الصفاقصي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري".

وظهر فرجاني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح في احراز هدف لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الانجليزي وقرر مسئولو الزمالك تقديم شكوي ضد أي نادي يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي بداعي ضم اللاعب رغم امتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم الكروي الحالي وانتهاء مسابقة الدوري وكأس مصر.

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فرجاني ساسي ساسي الزمالك الدحيل القطري

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