أهالي بني عبيد بمحافظة الدقهلية يستقبلون وفد محلية النواب بالطبل والمزمار

حرص أهالي بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم، على استقبال وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بالطبل والمزمار والأغاني الوطنية، معبرين عن فرحتهم بحضور الوفد البرلماني للاستماع لمشكلاتهم.





جاء ذلك في حضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.





وطالب الأهالي المحافظ ووفد البرلمان، بمساعدتهم في حل بعض مشكلاتهم، وفي مقدمتها مشكلة تقاطعات الطرق بميت فارس، وعمل ازدواج لبعض الطرق.





وفي ذات السياق، تفقد وفد مجلس النواب مستشفى بني عبيد المركزي، والذي صدر قرار بنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتي تحتاج لتطوير وتأهيل، ورافقهم الدكتور مكرم رضوان، نائب بني عبيد.





وأكد محافظ الدقهلية، أنه تفقد مبني المستشفي منذ عام، ومرت سنة ولم يتغير أي شئ، أو إنجاز أعمال التطوير، لافتا إلى أنه قال للنائب مكرم رضوان، إنه على استعداد لتخصيص أرض للمستشفى لكن عليه أن يوفر الاعتمادات المالية.





كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية نادي بني عبيد الرياضي، والذي تولي النائب مكرم رضوان رئاسته بالتزكية مؤخرا، وتجري فيه بعض أعمال التطوير.



