Advertisements
أهالي بني عبيد بمحافظة الدقهلية يستقبلون وفد محلية النواب بالطبل والمزمار
الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:21 م
محمد المسلمي
Advertisements
حرص أهالي بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم، على استقبال وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بالطبل والمزمار والأغاني الوطنية، معبرين عن فرحتهم بحضور الوفد البرلماني للاستماع لمشكلاتهم.
جاء ذلك في حضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.
وطالب الأهالي المحافظ ووفد البرلمان، بمساعدتهم في حل بعض مشكلاتهم، وفي مقدمتها مشكلة تقاطعات الطرق بميت فارس، وعمل ازدواج لبعض الطرق.
وفي ذات السياق، تفقد وفد مجلس النواب مستشفى بني عبيد المركزي، والذي صدر قرار بنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتي تحتاج لتطوير وتأهيل، ورافقهم الدكتور مكرم رضوان، نائب بني عبيد.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تفقد مبني المستشفي منذ عام، ومرت سنة ولم يتغير أي شئ، أو إنجاز أعمال التطوير، لافتا إلى أنه قال للنائب مكرم رضوان، إنه على استعداد لتخصيص أرض للمستشفى لكن عليه أن يوفر الاعتمادات المالية.
كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية نادي بني عبيد الرياضي، والذي تولي النائب مكرم رضوان رئاسته بالتزكية مؤخرا، وتجري فيه بعض أعمال التطوير.
ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements