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ننشر شروط تظلمات الدبلومات الفنية 2021 الكترونيا من خلال رابط موقع (البوابة المصرية للتعليم الفني).. وطريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:12 م
تظلمات الدبلومات الفنية 2021
تظلمات الدبلومات الفنية 2021
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ننشر شروط تظلمات الدبلومات الفنية 2021 الكترونيا من خلال رابط موقع (البوابة المصرية للتعليم الفني).. وطريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 


ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية،  تظلمات الدبلومات الفنية 2021 الكترونيا من خلال رابط موقع (البوابة المصرية للتعليم الفني).. وطريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

موعد فتح باب تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن فتح باب تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 في اليوم التالي من اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات.

حيث أن عملية تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021، ستسمر 15 يومًا للدور الأول و 7 أيام للدور الثاني، أي بدايةً من اليوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021 وحتى 12 أغسطس. 

خطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 
ننشر لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، خطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021.. حسبما أكدته وزارة التربية والتعليم:-

- إتاحة تظلمات الدبلومات الفنية 2021 بعد سداد 100 جنيه رسوم على كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها.

- التوجه للجنة النظام والمراقبة لتقديم التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة.

- يتم تحديد موعد لفحص صورة كراسة إجابة الطالب.

- يذهب الطالب إلى في الميعاد المحدد للاطلاع على كراسة إجابته.

- يتم تشكيل لجنة لفحص كراسة إجابته وإعادة جميع درجاته في حالة وجود درجات مستحقة له دون إعادة تصحيح الأسئلة.

- في حالة تبين أحقيته بدرجات إضافية يتم إضافتها لمجموعه مع استرداده لرسوم التظلم المدفوعة عن تلك المادة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 
يمكن للجميع الطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام بكل سهولة ويسر عن نتيجه الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2021 عبر (البوابة المصرية للتعليم الفني) التابعة لوزارة التربية والتعليم، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا).

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يمكنكم الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال رابط البوابة المصرية للتعليم الفني:-

- ادخل على البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــا).

- انقر على "الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية".

- حدد نوع الدبلوم سواء كان (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي).

- حدد نظام التعليم.

- ادخل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بك.

- ادخل اسم الإدارة التعليمية أو المدرسة التابع لها.

- ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

- اضغط على "الاستعلام عن النتيجة".

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