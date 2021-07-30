وزيرة التخطيط تشهد ورشة عمل نتائج التعداد الاقتصادي

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقائع ورشة العمل الأولى بشأن الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل لعرض نتائج التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018.





وخلال الورشة تم استعراض ورقتي عمل الأولى بعنوان محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغيرة والصغيرة في مصر: تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018، وقدمتها الدكتورة عالية المهدي، وهدفت ورقة العمل إلى دراسة المحددات والعوامل الرئيسية وراء انتشار الطابع غير الرسمي بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح بعض السياسات للحد من حالة عدم الرسمية، كما استعرضت الورقة أهم الخصائص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تقديم ورقة عمل حول الطاقات العاطلة استنادًا على بيانات التعداد الاقتصادي، قدمها الدكتور أنور النقيب.







