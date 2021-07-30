Advertisements

وزيرة التخطيط تشهد ورشة عمل نتائج التعداد الاقتصادي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقائع ورشة العمل الأولى بشأن الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل لعرض نتائج التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018.

وخلال الورشة تم استعراض ورقتي عمل الأولى بعنوان محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغيرة والصغيرة في مصر: تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018، وقدمتها الدكتورة عالية المهدي، وهدفت ورقة العمل إلى دراسة المحددات والعوامل الرئيسية وراء انتشار الطابع غير الرسمي بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح بعض السياسات للحد من حالة عدم الرسمية، كما استعرضت الورقة أهم الخصائص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تقديم ورقة عمل حول الطاقات العاطلة استنادًا على بيانات التعداد الاقتصادي، قدمها الدكتور أنور النقيب.


 حضر ورشة العمل الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، كما شارك من مؤسسة بصيرة الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز، والدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، والدكتورة حنان جرجس، والدكتور أنور النقيب، ومن مشروع مصر الدكتورة علا الخواجة، والدكتورة رشا عبد الحكيم، والدكتورة ريم عبد الحليم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورش العمل نتائج التعداد الاقتصادي الخامس الدكتورة هالة السعيد

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ يوم

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التخطيط: لا توجد تنمية بدون تشخيص دقيق للواقع والأداء

وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس بجميع محافظات الجمهورية (صور)

"التعبئة والإحصاء": نتائج العمل الميدانى لجمع بيانات التعداد الاقتصادى الخامس إيجابية

وزيرة التخطيط تبحث مع المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى سبل التعاون

رئيس الوزراء: السيسي وجه بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

رئيس الوزرافي اجتماع تنمية المشروعات الصغيرة: توجيه واضح ومستمر من الرئيس بالاهتمام بالمشروعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

02:33 م

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

11:00 ص

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان