تعرف على أسعار تذاكر حفل ويجز اليوم بالعلمين الجديدة

يستعد مطرب الراب الشهير، ويجز لإحياء حفل غنائي اليوم بمدينة العلمين الجديدة، ويضم الحفل ويجز باتيستوتا وعفروتو.

أسعار تئاكر الحفل

وتبدأ أسعار التذاكر من ٢٥٠ جنيها Silver، ٥٠٠ جنيه gold 750 ،Vip.

وقال مغني الراب ويجز، إنه سعيد بإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، موضحا أن "معظم المشاركين شباب صغير السن من محافظة الإسكندرية".







