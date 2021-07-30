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تعرف على أسعار تذاكر حفل ويجز اليوم بالعلمين الجديدة
الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:09 م
كريم هاشم
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يستعد مطرب الراب الشهير، ويجز لإحياء حفل غنائي اليوم بمدينة العلمين الجديدة، ويضم الحفل ويجز باتيستوتا وعفروتو.
أسعار تئاكر الحفل
وتبدأ أسعار التذاكر من ٢٥٠ جنيها Silver، ٥٠٠ جنيه gold 750 ،Vip.
وقال مغني الراب ويجز، إنه سعيد بإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، موضحا أن "معظم المشاركين شباب صغير السن من محافظة الإسكندرية".
وأضاف ويجز خلال لقاء ببرنامج برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي: سأحيي حفلا في مدينة العلمين الجديدة اليوم الجمعة، هيبقى في تراكات جديدة أول مرة أقدمها في حفلة".
عفاريت الأسفلت
وحققت أغنية “عفاريت الأسفلت” لـ ويجز نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، كما احتلت التريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.
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