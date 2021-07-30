







ملخص واهداف مباراه الاهلي واسوان في الدوري 2021 وترتيب الهدافين "محمد شريف" في الصدارة (فيديو)









ننشر لكم متابعينا الكرام، اهداف مباراه الاهلي واسوان، التي اقيمت امس الخميس، على ملعب "بيتروسبورت"، في اطار منافسات المباراة المؤحلة من الاسبوع الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2021، والتي انتهب بفوز الاهلي على زهرة الجنوب بنتيجة 1/3.





وتصدر وسم مباراه الاهلي واسوان، اليوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، تريند مؤشرات بحث موقع "جوجل" في نطاق مصر، عقب انتهاء مباراه الاهلي واسوان في الدوري، والتي قدم فيها المارد الاحمر أداءًا رائعًا للغاية.





اهداف مباراه الاهلي واسوان في الدوري

وافتتح محمود عبدالمنعم "كهربا" التسجيل في مباراه الاهلي واسوان بالدقيقة 22 بعد أسيست رائع من حسين الشحات بعرضية من خارج المنطقة ليستقبلها "الفولت العالي" بتسديدة يسارية من داخل المنطقة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للمارد الاحمر.





وفي الشوط الثاني، أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد عرضية سحرية من التونسي علي معلول ليضعها شريف بقدمه اليمنى في الشباك، وأحرز إيمانويل ايجيبتور هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 85 بعد عرضية من عمرو الحلواني ليضعها لاعب زهرة الجنوب في الشباك وسط الزحمة، أطلق الزامبي والتر بواليا رصاصة الرحمة ليسجل الهدف الثالث للاهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.





وبهذا الفوز، رفع الاهلي رصيده إلى النقطة 58 نقطة ليحتل بها وصافة جدول ترتيب الدروي المصري الممتاز، بينما يحتل اسوان المركز الـ16 برصيد 25 نقطة، ويتربع الزمالك على عرش الجدول برصيد 61 نقطة بقارق 3 نقاط فقط عن غريمه التقليدي، ليشعل الصراع على لقب الدوري.





تشكيل مباراه الاهلي واسوان في الدوري





وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:-





حراسة المرمى: علي لطفي.





خط الدفاع: رامى ربيعة - أيمن أشرف - ياسر ابراهيم - علي معلول.





خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمود عبدالمنعم "كهربا" - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات.





المهاجم: محمد شريف.









وجاء تشكيل اسوان كالتالي:-









حراسة المرمى: عمر رضوان.





خط الدفاع: سولومون منساه - محمد العشري - محمود شبانة – عمرو الحلواني.





خط الوسط: عبد العزيز موسى - إيمانويل إيجيبتور - أشرف مجدي - أحمد الألفي - أحمد الصغيري.





خط الهجوم: أحمد خالد.





ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباراه الاهلي واسوان





1- الزمالك في المركز الأول برصيد 61 نقطة.





2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 58 نقطة.





3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.





5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.





6- سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.





7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.





8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.





9- مصر للمقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.





10- الجونة في المركز العاشربرصيد 36 نقطة.





11- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.





12- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.





13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.





14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.





15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.





16- أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.





17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.





18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.





ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراه الاهلي واسوان





1- محمد شريف (الأهلي) برصيد 16 هدفًا.





2- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) برصيد 15 هدفًا.





3- أشرف بن شرقي (الزمالك) برصيد 12 هدفًا.





4- أحمد سمير (طلائع الجيش) برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع عمر كمال (المصري البورسعيدي).





5- رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.









اهداف مباراه الاهلي واسوان في الدوري (فيديو)





















ملخص واهداف مباراه الاهلي واسوان في الدوري 2021 وترتيب الهدافين "محمد شريف" في الصدارة (فيديو)





