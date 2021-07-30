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Snapchat سناب شات تطلق حلا لمشكلة "تسجيل الدخول" إلى التطبيق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:22 م
Snapchat
Snapchat
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Snapchat سناب شات تطلق حلا لمشكلة "تسجيل الدخول" إلى التطبيق


يعاني مستخدمو سناب شات Snapchat من مشكلة كبيرة تمنعهم من إمكانية الدخول إلى التطبيق، وذلك منذ مساء أمس الخميس 29 يوليو 2021، حيث أبلغ أكثر من 125 الف مستخدم من مستخدمي تطبيق سناب شات عن وجود مشكلة في استخدام وتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال موقع Downdetector الذي يراقب المشاكل المتعلقة بتوقف المواقع والتطبيقات الأكثر شعبية، ويعاني بعض المستخدمين من تعطل التطبيق عند محاولة فتحه، كما يعاني البعض من عدم إمكانية تسجيل الدخول. 

وقالت سناب شات Snapchat من خلال تغريدة عبر حسابها الخاص بالدعم على تويتر أنها على علم بوجود مشكلة تمنع العديد من مستخدمي التطبيق من تسجيل الدخول واستخدام التطبيق، وأنها تعمل على بحث الأمر وإصلاح المشكلة التي تتسبب في ذلك، وهي التغريدة التي مر عليها ساعات حتى الآن دون أي تحديث جديدة، وكان وسم snapchatdown# من أكثر الوسوم رواجا على تويتر خلال الساعات الماضية، حيث اشتكى المستخدمون من تكرار تعطل التطبيق، كما تناولوا الأمر بالسخرية. 

وكان مستخدمي سناب شات قد عانوا قبل نحو شهر أيضا من من وجود مشكلة تتسبب في تعطل التطبيق بمجرد فتحه، حيث يغلق التطبيق فجأة مرة أخرى بمجرد فتحه لنشر مشاركة جديدة، وهي المشكلة التي اشتكى منها مستخدمي هواتف آيفون مثل ايفون 12 برو، والتي حلتها الشركة لاحقا بعد إطلاق تحديث جديد لإصدار آيفون من Snapchat. 

وعلى الرغم من تعطل التطبيق للمرة الثانية خلال شهر واحد، فقد حققت شركة سناب Snap المطورة لتطبيق سناب شات Snapchat نموا كبيرا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، حيث قالت الشركة أنها نجحت في إضافة 13 مليون مستخدم جديد نشط يوميا خلال الفترة بين مارس إلى يونيو 2021، وذلك بزيادة بلغت 23 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020. 

ومن المتوقع أن تصدر شركة سناب تحديثا جديد لتطبيق سناب شات Snapchat خلال الساعات المقبلة، وذلك لحل المشكلة المزعجة للمستخدمين التي تتسبب في عدم إمكانية تسجيل الدخول إلى التطبيق، لذلك على المستخدمين مراقبة متجر التطبيقات مثل  متجر App Store لأجهزة iOS التي يبدو أن مستخدميها يعانون أكثر من المشكلة وتحديث التطبيق في حال توفر أي تحديث جديد. 

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سناب شات تطبيق سناب شات تسجيل الدخول Snapchat

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