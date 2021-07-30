إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بعد ارتفاع درجات الحرارة (صور وفيديو)

شهدت سواحل الإسكندرية منذ الساعات الأولى من فجر الجمعة إقبالًا كبيرًا على الشواطئ بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، وبعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.



توافد المصطافين على الشواطئ

وتوافد المصطافون على الشواطئ للسباحة والاستمتاع بأجواء البحر الصيفية، بإحضار العوامات، واللايف جاكيت، وركوب الجيت سكي.



أسعار تذاكر دخول الشاطئ

وتضم محافظة الإسكندرية 66 شاطئا، وتتفاوت أسعار دخولها، حيث أعلنت الإدارة المركزية للساحة والمصايف أن دخول الشواطئ العامة بـ ٥ جنيهات، أما شواطئ الخدمة لمن يطلبها تكون بـ ١٠ جنيهات، شواطئ مميزة بـ ١٥ جنيه، أما الشواطئ السياحية تكون بـ ٢٥ جنيه.



اتباع التعليمات حال ارتفاع الأمواج

ونوهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على صفحتها الرسمية أنه في حالة سوء البحر وارتفاع الأمواج، نكرر على حضراتكم تحذيراتنا بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر، والاكتفاء بالتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ويفضل ارتداء "لايف جاكيت".



وأكدت أنه في حال ارتفاع الأمواج على المصطافين تجنب ركوب "البدالات" بشكل نهائي، واستمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، وكذلك تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرًا عليكم لانعدام الرؤية.



ألوان رايات البحر الثلاثة

وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف معنى الـ ٣ ألوان للرايات الموجودة في البحر حيث أن الأخضر يعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.



و"الأصفر" يعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر، و"الأحمر" يعني تحذير وخطورة وحالة البحر لا تسمح بنزول المياه خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الالتزام بالمساحة المحددة للسباحة حتى وإن كنت تجيد السباحة.



