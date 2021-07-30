تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع.





واستهل الرئيس نشاطه بمتابعة جهود تطوير وترميم أضرحة آل البيت، خاصة أضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب، حيث وجه بتطوير كافة تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية إلى هذه المواقع.





وتابع الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير المالية، الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي "2021-2022"، كما استقبل وزير الخارجية الأردني، وثمن خلال الاجتماع على طبيعة العلاقات بين البلدين.





واجتمع الرئيس السيسي مع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة جهود تطوير الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.





وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، تابع الرئيس السيسي جهود إعادة هيكلة تطوير شركات القطاع العام، ووجه الرئيس بضرورة مواصلة جهود تطوير شركات القطاع العام للمساهمة بفاعلية في دعم الصناعة الوطنية.



