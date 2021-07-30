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فاليري ابو شقرا ملكة جمال لبنان ترزق بطفلتين توأم: "بركتان صغيرتان" (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:25 م
فاليري ابو شقرا
فاليري ابو شقرا
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رزقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا بطفلتين توأم. وشاركت جمهورها بالصور الأولى لها مع زوجها رجل الأعمال زياد عمار مع طفلتيهما من غرفة الولادة. وظهرت وهي تحتضنهما وتقبلهما بسعادة بالغة.

وعلقت على الصورة قائلة: "بركتان صغيرتان" مع وضع إشارة قلبين على الصورة. وفور نشر الصور، انهالت تعليقات المهنئين بالمباركة لفاليري بولادة طفلتيها والتمنيات لهما بحياة مليئة بالسعادة. وقد أنجبت فاليري توأمها في أحد مستشفيات العاصمة بيروت ولم تفصح بعد عن اسمي طفلتيها. وكانت فاليري تشارك دائماً جمهورها بصور عدة من مختلف مراحل حملها".


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