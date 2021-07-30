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تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بدمياط

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
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استقبل ميناء دمياط 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4464 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و735 طنا تشمل :

7600 طن يوريا و983 طن نترات أمونيوم و50 طن فوسفات و3550 طن مولاس و2552 طن رمل.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و307 أطنان تشمل :

47 طن أبلاكاش و1480 طن حديد و10 آلاف طن قمح و3780 طن ناتج حرق أفران و4000 طن ذرة.

وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 251 حاوية مكافئة تشمل :

خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وأندونيسيا وألمانيا والهند وهولندا وأمريكا وإنجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 67 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 999 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45 ألفا و390 طنا.

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