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الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بات قريبا للغاية من تجديد عقده مع البلوجرانا علماً بأن عقده انتهى في يونيو الماضي.


وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ميسي عاد إلى برشلونة بالأمس ووقع على عقده الجديد مع البرسا حتى عام 2026.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سيحصل على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في حين كان يتقاضى سابقاً 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي قرر تخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعمل منذ عدة أسابيع على تخفيض فاتورة الأجور بجانب بيع بعض اللاعبين من أجل تسجيل عقد ميسي الجديد لدى رابطة الليجا الإسبانية.

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