Advertisements

كيما اسوان يتعاقد مع هداف البنك الاهلي والسكة الحديد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
نجح مسؤولو نادي كيما أسوان في التعاقد مع عمرو عزت مهاجم نادي السكة الحديد السابق في صفقة انتقال حر للاعب.


جاء تعاقد إدارة نادي كيما أسوان مع عزت بناءاً على رغبة زيزو حشمت المدير الفني للفريق، الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم هذا الموسم قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.


يذكر أن عزت لعب لنادي البنك الاهلي الموسم قبل الماضي وحقق معهم الصعود للدوري الممتازبعد حصوله على لقب هداف المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، ثم انتقل بداية الموسم الماضي لصفوف الاعلاميين وسجل معهم 4 اهداف، ليأتي انتقاله في شهر يناير الماضي لفريق السكة الحديد ويسجل معهم 5 اهداف، قبل أن ينتقل مؤخرا لكيما أسوان.


وتعد صفقة عزت أولى صفقات النادي الاسواني استعدادا للموسم الجديد، في المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني

أخبار تهمك

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ نصف ساعة

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ يوم

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

02:33 م

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

11:00 ص

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان