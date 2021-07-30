كيما اسوان يتعاقد مع هداف البنك الاهلي والسكة الحديد

نجح مسؤولو نادي كيما أسوان في التعاقد مع عمرو عزت مهاجم نادي السكة الحديد السابق في صفقة انتقال حر للاعب.





جاء تعاقد إدارة نادي كيما أسوان مع عزت بناءاً على رغبة زيزو حشمت المدير الفني للفريق، الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم هذا الموسم قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.





يذكر أن عزت لعب لنادي البنك الاهلي الموسم قبل الماضي وحقق معهم الصعود للدوري الممتازبعد حصوله على لقب هداف المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، ثم انتقل بداية الموسم الماضي لصفوف الاعلاميين وسجل معهم 4 اهداف، ليأتي انتقاله في شهر يناير الماضي لفريق السكة الحديد ويسجل معهم 5 اهداف، قبل أن ينتقل مؤخرا لكيما أسوان.





وتعد صفقة عزت أولى صفقات النادي الاسواني استعدادا للموسم الجديد، في المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني