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شريف يخطف الصدارة.. ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
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يعتلي محمد شرسف مهاجم الأهلي برصيد 16 هدفا، بينما يأتي خلفهم أحمد ياسر ريان  لاعب نادي سيراميكا كليوباترا بالمركز الثاني برصيد 15 هدفا.


يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب قائمة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – .


ويأتي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز كالتالي:

1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف
2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف
3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف
4- عمر كمال (المصري) 11 هدف
5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف
6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف
7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف
9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف
10- باسم مرسي (المقاصة) 9 أهداف

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شريف يخطف الصدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز بطولة الدوري الممتاز

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