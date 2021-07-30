محمد صبحي وسوسن بدر سفراء مبادرة "تعالى نحلم"

انضم الفنان محمد صبحي والفنانة سوسن بدر إلى قائمة سفراء مبادرة "تعلى نحلم" والتي يقام المؤتمر الخاص بإطلاقها مساء اليوم بإحدى فنادق القاهرة، حيث سيتحدث كل منهم عن سبب مشاركتهم في المبادرة، وعن أهميتها، وكيفية تشجيع الإنسان العادي علي دعم هذه المبادرة والمشاركة فيها، حيث تهدف المبادرة الي العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وعودة زراعة المحاصيل الأورجانيك بدون مبيدات، وتوسيع الأفاق والعمل على التنمية الزراعية المستدامة؛ من خلال مشروع برايم ومبادرة "ازرع صح ".









تقام المبادرة تحت رعاية وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والتي تمتد فعالياتها في مختلف المحافظات من خلال فعاليات قادمة، كما تقوم المبادرة بتكريم عدد من نجوم الفن والإعلام التي تمت دعوتهم للمشاركة بالفعاليات ودعمها إعلاميا كسفراء للمبادرة منهم منال سلامة والمخرج عادل أديب وعايدة رياض وباسم سمرة وعمرو مهدي ومنة جلال وياسر علي ماهر وفادي خفاجة ورشوان توفيق وسارة عبدالرحمن وغيرهم .