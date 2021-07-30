Advertisements

محمد صبحي وسوسن بدر سفراء مبادرة "تعالى نحلم"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:34 م
سوسن بدر ومحمد صبحي
سوسن بدر ومحمد صبحي
كريم هاشم
Advertisements
انضم الفنان محمد صبحي والفنانة سوسن بدر إلى قائمة سفراء مبادرة "تعلى نحلم" والتي يقام المؤتمر الخاص بإطلاقها مساء اليوم بإحدى فنادق القاهرة، حيث سيتحدث كل منهم عن سبب مشاركتهم في المبادرة، وعن أهميتها، وكيفية تشجيع الإنسان العادي علي دعم هذه المبادرة والمشاركة فيها، حيث تهدف المبادرة الي العودة  للحياة الطبيعية مرة أخرى من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وعودة زراعة المحاصيل الأورجانيك بدون مبيدات، وتوسيع الأفاق والعمل على التنمية الزراعية المستدامة؛ من خلال مشروع برايم ومبادرة "ازرع صح ". 


تقام المبادرة تحت رعاية وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والتي تمتد فعالياتها في مختلف المحافظات من خلال فعاليات قادمة، كما تقوم المبادرة بتكريم عدد من نجوم الفن والإعلام التي تمت دعوتهم للمشاركة بالفعاليات ودعمها إعلاميا كسفراء للمبادرة منهم منال سلامة والمخرج عادل أديب وعايدة رياض وباسم سمرة وعمرو مهدي ومنة جلال وياسر علي ماهر وفادي خفاجة ورشوان توفيق وسارة عبدالرحمن وغيرهم .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصناعه

أخبار تهمك

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 20 ساعة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية| مجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام ينفذ 16 مبادرة تطوعية

أستاذ بجامعة المنوفية: الزراعة الأورجانيك أقل في التكلفة من العادية

محافظ قنا يطلق فعاليات مبادرة "ازرع شجرة - ابني حياة"

وكيل "شباب" كفر الشيخ: مبادرة "إرادة فولاذية" بدسوق "الأفضل"

"الأخلاق البيئية" ندوة بمدرسة التحرير الإعدادية بقنا

محافظ القليوبية ووكيلا "التعليم والزراعة" يدشنون المبادرة الرئاسية لزراعة مليون ونصف شجرة مثمرة (فيديو وصور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

02:33 م

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

11:00 ص

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان