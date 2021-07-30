حفتر: السلام لن يتحقق في ليبيا إلا في هذه الحالة





رحب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، داعياً إلى ضرورة خروج المرتزقة ونزع سلاح المليشيات المسلحة في أقرب وقت.





وقال حفتر في كلمة مسجلة بثتها القيادة العامة، اليوم الجمعة، إن "عملنا الوطني الجاد دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وتماسك النسيج الاجتماعي وحماية ما حققه الجيش الوطني الليبي من مكتسبات ويتواصل معه أيضا حرصنا الدائم على أن يظل مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة السلام الذي يضمن لليبيين سيادتهم فوق أرضهم ويفتح لهم مجالات التقدم إلى الأمام ويرفع عنهم المعاناة ويحقق لهم الاستقرار والرفاهية والرخاء".





وأوضح المشير حفتر أن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون و"نعمل من أجله بكل صدق وأمانة لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأمنية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة، عاجلا وليس آجلاً".





وتابع "بهذا فإننا نحمل المجتمع الدولي المتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية في أن يضاعف من كل ضغوطه وضغوطه إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي لا تنازل عنه، وأن يعي جيدا بأننا نعني ما نكرره دائما بأنه لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة".



