أولمبياد طوكيو.. بولندا تتأهل إلى ربع نهائي كرة الطائرة للرجال

تأهلت بولندا بطلة العالم إلى دور الثمانية في منافسات الكرة الطائرة للرجال في أولمبياد طوكيو بعد فوزها 3-0 على اليابان اليوم الجمعة.





وانتصرت بولندا بنتيجة 25-22 و25-21 و26-24 لترفع رصيدها إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الأولى.





وقطعت كندا خطوة نحو التأهل بعد الفوز 3-0 على فنزويلا إذ أصبح رصيدها سبع نقاط من أربع مباريات.





وتحتل اليابان المركز الثالث بست نقاط من أربع مباريات متفوقة بنقطة واحدة على إيران التي تأتي في المركز الرابع قبل مواجهة إيطاليا صاحبة خمس نقاط أيضاً.





وتتذيل فنزويلا المجموعة بدون رصيد.





وفي المجموعة الثانية، فازت البرازيل 3-1 على أمريكا لتقطع خطوة نحو التأهل.





ورفعت البرازيل رصيدها إلى ثماني نقاط متأخرة بنقطة عن المنتخب الروسي المتصدر والذي يلعب ضد فرنسا صاحبة المركز الرابع بأربع نقاط في وقت لاحق من اليوم.





وتسعى الأرجنتين، التي تملك ثلاث نقاط في المركز الخامس، للحفاظ على آمالها في التأهل عندما تواجه تونس متذيلة الترتيب بدون رصيد.





ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.