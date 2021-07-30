مصرع سيدة وإصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرين من أسرة واحدة من بينهم 3 أطفال فى حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق بنى سويف-الزعفرانة الجديد وتم نقلهم إلى المستشفى.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديد مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.





وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لسيدة وتدعى خيرات محمد محمد 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.





والمصابون وهم إيهاب صلاح جابر 36 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، و"ياسمين محمد عبد المجيد"35 سنة، طبيبة، مصابة باشتباه، ما بعد الارتجاج، وأطفالهم "مريم" 7 س مصابة بجروح وكدمات متفرقه واشتباه ما بعد الارتجاج، "ميرهان" 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، "سالمه" 4 شهور مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وشقيقه الأول "أسماء" طبيبة صيدلانية، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجميعهم مقيمون بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.



