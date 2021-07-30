6 معلومات عن الموجة الحارة المتوقعة بمصر خلال أيام

تمر البلاد خلال الفترة الحالية بموجة حارة شديدة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، لذا يجب على المواطنين التعامل بشكل مناسب مع هذه الموجة الحارة.



موجة حارة على مدار الأسبوع المقبل

وقال مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة؛ ومن المتوقع استمرار الموجة الحارة على مدار الأسبوع المقبل، لذا يجب الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترة بين الظهر وحتى بعد العصر.



درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري لتتجاوز 40 درجة خلال الأيام القادمة، وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة يبلغ ذروته بداية من الأسبوع المقبل ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.



موعد بداية الموجة الحارة

وحسب مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ الموجة الحارة من غد السبت، وتستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل لترتفع الحرارة بشكل ملحوظ على كل المحافظات.



ارتفاع نسبة الرطوبة في الطقس

وعن طقس غد السبت، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد شديد الحرارة، رطب على القاهرة، وأن الوجه البحري حار، ورطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مؤكدة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة تتراوح من 2 درجة: 4 درجات.



ذروة الموجة الحارة الأحد المقبل

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتصل ذروة الموجة الأحد المقبل.



شبورة مائية في الصباح

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تتضمن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

