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الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية حول رغبة نادي الزمالك فى التعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


ويرغب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.


وعلم الفجر الرياضي أن لا يوجد حتي اللحظة أى جديد بشأن انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك وأن بيراميدز غير مرحب برحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة وأن اللاعب فى موسمه الأول مع النادي.


ويذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بينما الأهلي فى المركز الثانى.

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