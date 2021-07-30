خبير فيروسات عن كورونا في مصر: ربنا كرمنا رغم عدم التزام المواطنين (فيديو)

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إنه تم رصد 11 متحورا لفيروس كورونا، ويعد متحور دلتا هو الأكثر انتشار بين المتحورات المختلفة.





وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن متحور دلتا أصبح مسيطر على الإصابات المسجلة في عدد من دول العالم، منوها بأنه لم يتم رصد أي إصابة بمتحور دلتا في مصر، معلقا: "ربنا كرمنا بشكل كبير"، خاصة في ظل عدم التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.



