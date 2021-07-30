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الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعى فى أكثر من شهرين

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
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يتجه الذهب اليوم الجمعة، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو تموز عند 1832.40 دولار أمس الخميس.

والذهب مرتفع 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1830.80 دولار للأوقية.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس "خلفية الذهب ما زالت إيجابية.. ثمة الكثير من الضبابية، بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأمريكية، وما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بقوة".

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفز الذهب 1.4 بالمئة أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك "بعض المجال لتعافي" سوق العمل الأمريكية وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدا".

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.
في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2652.42 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1055.38 دولار.

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