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صراع بين يوفنتوس وآرسنال لضم نجم ساسولو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس التنفيذي لنادي ساسولو الإيطالي، جيوفاني كارنيفالي، إن ناديه يجري محادثات تتعلق ببيع لاعب وسطه الإيطالي الدولي مانويل لوكاتيلي مع يوفنتوس وآرسنال وفريق إنجليزي آخر.


وقدم لوكاتيلي (23 عاماً) أداء لافتاً خلال بطولة أوروبا 2020 الأخيرة، والتي توجت إيطاليا بلقبها، وأحرز لوكاتيلي هدفين في دور المجموعات خلال الفوز على سويسرا.


ونقلت شبكة سكاي التلفزيونية في إيطاليا عن كارنيفالي قوله: "سنتحدث إلى يوفنتوس يوم الجمعة، هناك محادثات أيضاً بيننا وبين آرسنال وفريق إنجليزي آخر".


وكان لوكاتيلي انضم إلى ساسولو قادماً من ميلان في 2018، وتطور مستواه كثيراً بعد ذلك، وأصبح واحداً من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي، لكن كارنيفالي أشار إلى أن لوكاتيلي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس المنتمي إلى مدينة تورينو.


وأضاف كارنيفالي: "يريد الانضمام إلى يوفنتوس.. لكن في حالة وجود عروض أخرى فإنه سيضطر للمفاضلة، لأنه لم يتأكد بعد أننا سنرضى بعرض يوفنتوس".


وتابع: "لابد من اتفاق جميع الأطراف الثلاثة وإلا فإنه سيبقى في ساسولو".

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