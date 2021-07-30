اقتصاد كوريا الشمالية يشهد أكبر انكماش في 23 عامًا





قال البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن اقتصاد كوريا الشمالية شهد أكبر انكماش منذ 23 عامًا في 2020، تحت وطأة عقوبات الأمم المتحدة المستمرة وإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد وسوء الأحوال الجوية.





وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية انكمش 4.5 في المئة العام الماضي، وهو أسوأ انكماش منذ عام 1997 بعدما حقق نموًا بلغ أربعة في المئة في عام 2019، وقد كان أول نمو في ثلاث سنوات.





وقال مسؤول في البنك للصحفيين "إلى جانب استمرار العقوبات الشديدة التي فرضتها الأمم المتحدة، كانت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها كوريا الشمالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية مثل الأمطار الغزيرة والأعاصير، المحرك الرئيسي للانكماش".





وتعتبر تقديرات البنك المركزي الكوري الجنوبي لبيانات كوريا الشمالية الاقتصادية الأكثر موثوقية حيث أن الدولة المعزولة لا تكشف أي إحصاءات عن اقتصادها