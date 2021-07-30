"أكره معاشرته".. صيدلانية تخلع زوجها "الطبيب" ببني سويف

قضت محكمة أسرة بندر بني سويف بتطليق زوجة تدعى "م.ع.ف" صيدلانية، من زوجها "م.ع.م" طبيب، طلقة بائنة للخلع وألزمت الزوج بالمصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.



وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة بنى سويف إنها تزوجت بعقد شرعى وأن زوجها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بيننا بسبب هذا البغض وتفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية.



وأضافت أنها ردت إليه مقدم الصداق الذي أعطاه لها وتقدمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن تسوية النزاع وديا وأنها أقامت دعوى الخلع وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات بها صورة من وثيقة زواجها من الزوج وإنذار برغبتها بالتنازل عن مقدم الصداق.



وقدمت النيابة العامة لمحكمة الأسرة تقريرين للخبير النفسي والاجتماعي واطلعت عليهم المحكمة وأقرت المدعية صراحة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض والإهانة والضرب وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية.



وندبت محكمة الأسرة حكمين لموالاة مساعي الصلح وقدم تقريرا انتهيا فيه إلى فشل مساعي الصلح بين الطرفين والجلسة الأخيرة والمحكمه تدخلت بغرض الصلح ولم توفق وأنه إذا تم الإصرار على الخلع طبقا للقانون في مسائل الأحوال الشخصية الذي ينص أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها فحكمت المحكمة بتطليقها ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة 3 شهور، لذلك تعين على المحكمة تطليقها خلعا من زوجها.



