وفد محلية النواب يشارك في مراسم افتتاح مسجد الشيخ عبيد بالدقهلية

شهد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم الجمعة، مراسم افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الشيخ عبيد بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.



حضر مراسم الافتتاح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية.



وفي خطبة الجمعة، شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية الحفاظ على المال العام وحرمته كحرمة مثل المال الخاص.



وأكد أن الحفاظ على المال العام وحماية مال وأملاك وحقوق الدولة من التعدي عليها ونهبها مسئولية الجميع من مسئولين وأجهزة تنفيذية وبرلمانيين والموظفين العموميين وكل المصريين.



وأكد وزير الأوقاف، أن من يقتل في سبيل الدفاع عن المال العام وحمايته والدفاع عن حقوق وأملاك الدولة من التعدي عليها فهو شهيد، مؤكدا أن التعدي على المال العام للدولة وتسهيل سرقته ونهبه "جريمة شرعية"، وأي موظف عام يسهل التعدي على المال العام فهو شريك في الجريمة.



وتوجه وزير الأوقاف، في ختام خطبة الجمعة، بالشكر للقيادة السياسية لحرصها على حماية وصون المال العام والدفاع عنه.



ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.