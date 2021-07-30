تعرف على الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد

مازال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم يعانى من أزمة مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بشأن إرسال أسماء الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية الموسم القادم.









وتأتي المشكلة بسبب عدم انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز فى منتصف أغسطس بل ستنتهي فى سبتمبر مما يجعل إرسال أسماء الأندية إلى الكاف يشكل أزمة فى اتحاد الكرة.









وعلم الفجر الرياضي أن المشاركين فى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم هم الأهلي والزمالك بينما فى بطولة الكونفدرالية تم التأكد من مشاركة طلائع الجيش وصيف بطولة كأس مصر الموسم الماضي.









وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل .