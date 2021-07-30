صناديق السندات تستقطب تدفقات بقيمة 12.7 مليار دولار

قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت أكبر دخول للتدفقات في ثلاثة أسابيع عند 12.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما ضخ المستثمرون مبلغا قياسيا قدره 3.2 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم.





ومتتبعا تدفقات أموال المستثمرين من خلال بيانات إي.بي.إف.آر، خلص بنك أوف أمريكا إلى أن صناديق أدوات الدخل الثابت المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار جذبت أكبر تدفقات في ثلاثة أسابيع عند 6.7 مليار دولار بينما استقطب النقد 25.1 مليار دولار.