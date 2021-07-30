نفوق «بقرة وحمار و5 أغنام» في حريق مزرعة مواشي ببني سويف



سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف بمعاونة الأهالي على حريق شب بمزرعة مواشي بعزبة بشرى التابعة لقرية دلهانس بمركز الفشن جنوب بني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمزرعة مواشي بعزبة بشرى التابعة لقرية دلهانس بدائرة مركز شرطة الفشن.



ووجه مدير الأمن قوات الحماية المدنية بالإنتقال إلى موقع البلاغ، حيث أنتقلت سيارات ومعدات الإطفاء وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل إمتدادها للمنازل والعشش المتأخمة.



وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتج عنه نفوق بقرة وحمار و5 أغنام، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة ومديرية التضامن الإجتماعي.



