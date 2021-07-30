Advertisements

زوجة بايدن تخضع لعملية جراحية ناجحة جراء إصابة في القدم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال متحدث إن سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، خضعت لإجراء طبي "ناجح"، لإزالة جسم في قدمها اليسرى تسبب في جرح غائر.

وقال المتحدث باسمها مايكل لاروزا، إن السيدة الأولى كانت تمشي على شاطئ في هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما دخل شيء في قدمها اليسرى.

وأضاف: "بعدما فحص الطاقم الطبي الجرح، لم يتضح الشيء الذي تسبب في الجرح... الجرح الآن نظيف وخال من العدوى ومن المتوقع أن يلتئم بشكل جيد".

وخضعت جيل بايدن للإجراء الطبي في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

أخبار تهمك

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ يوم

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

02:59 م

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان