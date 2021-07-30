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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات جنوب تركيا لـ4 قتلى

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
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ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب تركيا إلى 4 قتلى، فيما واصلت طواقم الإطفاء مكافحة النيران التي أحرقت المنازل وأجبرت الناس على إخلاء التجمعات السكنية والمنتجعات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين إن رجال الإطفاء ما زالوا يتعاملون مع حرائق الغابات في 14 موقعا في ست مقاطعات بمنطقة تركيا على البحر المتوسط وجنوب بحر إيجة. وأضاف أنه تم إخماد أكثر من 57 حريق غابات آخر، اندلعت منذ يوم الأربعاء وسط رياح قوية وحرارة شديدة.

وقعت أسوأ الحرائق في منطقتي مانافغات وأكسيكي بمقاطعة أنطاليا، حيث دفعت الرياح القوية النار باتجاه التجمعات السكنية يوم الأربعاء. وتوفي رجل يبلغ من العمر 82 عاما وزوجان، وتم نقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفيات، واحتراق عشرات المنازل. وتم إخلاء أكثر من 25 حي أو قرية.

في غضون ذلك، لقي متطوع، 25 عاما، حتفه في حريق آخر بالقرب من منتجع مرماريس، على بعد حوالي 320 كيلومترا (200 ميل) غربي أنطاليا، في وقت متأخر من يوم الخميس، مما رفع عدد القتلى في الحرائق إلى أربعة.

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