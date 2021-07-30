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غدا.. أحمد فؤاد ورؤف بن خليف وهيثم فاروق بالاستديو التحليلي لمباراة مصر والبرازيل
الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:34 م
الفجر الفني
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يقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث يخوض المنتخب المصري الاوليمبي غدا السبت في الواحدة ظهرا المباراة الهامة والمرتقبة امام منتخب البرازيل علي قناة bein 7 القناه المشفرة علي النايل سات
ويبدأ الاستديو التحليلي في الثانية عشر والنصف ظهرا من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي هيثم فاروق ، ونجم منتخب قطر ابراهيم خلفان
المباراة من تعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف بن خليف
ويترقب الملايين المواجه الصعبة للفراعنة امام السامبا " البرازيل" في دور الثمانية ببطولة كرة القدم بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠
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