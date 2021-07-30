غدا.. أحمد فؤاد ورؤف بن خليف وهيثم فاروق بالاستديو التحليلي لمباراة مصر والبرازيل

يقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث يخوض المنتخب المصري الاوليمبي غدا السبت في الواحدة ظهرا المباراة الهامة والمرتقبة امام منتخب البرازيل علي قناة bein 7 القناه المشفرة علي النايل سات





ويبدأ الاستديو التحليلي في الثانية عشر والنصف ظهرا من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي هيثم فاروق ، ونجم منتخب قطر ابراهيم خلفان





المباراة من تعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف بن خليف





ويترقب الملايين المواجه الصعبة للفراعنة امام السامبا " البرازيل" في دور الثمانية ببطولة كرة القدم بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠