الأمم المتحدة: المجاعة تهدد 100 ألف طفل في تيغراي الإثيوبية









قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة، إن ما يربو على 100 ألف طفل في منطقة تيغراي بإثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة عشرة أمثال عن متوسط المستويات السنوية.





وفي إحاطة للأمم المتحدة في جنيف قالت المتحدثة باسم اليونيسف ماريكسي ميركادو، التي تحدثت بعد عودتها من تيغراي، إن النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد.





وأضافت "يجب الوصول دون عوائق إلى تيجراي وعبر المنطقة، من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه الأطفال والنساء بصورة عاجلة".



