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رئيس ميت غمر يزور مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:43 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محمد كشك
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زار اللواء أركان حرب عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم، مصابي انقلاب حافلة على طريق المنصورة - القاهرة بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وكان في استقبال رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مدير مستشفى ميت غمر، الدكتور أحمد حشيش ووكيل المستشفى الدكتور أحمد الشرقاوي، وتابعا الحالة الصحية للمصابين.
 
واستقبل مستشفى ميت غمر ١٨ مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس خاص بالمدرسة الإنجيلية بالقاهره أعلى كوبرى صهرجت الكبرى بميت غمر بمحافظة الدقهلية صباح اليوم.

والمصابون هم: محمد عبد البصير محمد 54 عاما وملك محمد عبد البصير 8 سنوات ومريم محمد عبد البصير 6 سنوات ومازن محمد عبد البصير 3 سنوات وزينب سمير محمد جاد 49 عاما ومحمد خيرى حسن 50 عاما وركال أسامة السيد 4 سنوات وصلاح رجب محمود 14 عاما ومروان هانى شديد 11 عاما ومحمد سمير حسن 15 عاما.

كما أصيب أيضا كل من: عايدة محمد عبد المجيب 52 عاما ونعمة محمد إبراهيم 37 عاما وهالة عبد المنعم حسين 40 عاما وسعاد حسين خليل 35 عاما ورفعت محمد عبد الرسول 40 عاما وإحسان رجب جاد الرب 22 عاما والسيد محمد عبد العزيز 25 عاما ومكة محمد سمير عام ونصف ومعظمهم مقيمين بشبرا الخيمة.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بانقلاب اتوبيس أعلى كوبري صهرجت الكبرى التابعه للمركز.

وبانتقال الضباط وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين أن الأتوبيس يحمل أرقام “أ ب ر 9758 ” خاص بالمدرسة الإنجيلية بالقاهره، وكان يقل حوالى 30 شخصا فيما اصيب حوالى 18 شخصا بينهم اطفال.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإزالة آثار الحادث.
رئيس ميت غمر يزور مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة (صور)
رئيس ميت غمر يزور مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة (صور)
رئيس ميت غمر يزور مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة (صور)
رئيس ميت غمر يزور مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة (صور)
رئيس ميت غمر يزور مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة (صور)
رئيس ميت غمر يزور مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة (صور)

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صهرجت الكبرى رئيس ميت غمر حادث انقلاب حافلة مدرسية المنصورة المصابين اللواء السيد سلطان

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